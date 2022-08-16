Sıdkı Zilan: Savaş Kürdistan davasına zarar veriyor

DİYARBAKIR (K24)

K24 haber bültenine katılan avukat ve siyasetçi Sıdkı Zilan, PKK'nin silahlı mücadelesini, politika ve stratejisini değerlendirdi.

Zilan, “PKK’nin sorunu, başlangıçta silahlı mücadele ile başlamasıdır. Ondan önce eğer sivil, sosyal ve kültürel çalışmalar yapsaydı, bu temelde bir silahlı güç oluştursaydı başka bir şey ortaya çıkardı” dedi.

Türkiye'de silahların 20 yıl önce durması gerektiğini belirten Zilan, “Öcalan da bunu söylüyor, PKK liderleri de bunu söylüyor. Türkiye koşullarında savaş bitmeli, bunu herkes kabul etmeli" ifadelerine kullandı.

PKK ile Türkiye arasındaki savaşın Rojava’nın çıkarına olmadığını belirten Zilan, “İdeolojik olarak PKK'ye yakın olsa bile Rojava halkı PKK ile Türkiye arasında savaş istemiyor. Çünkü onların savaşı ve Rojava’nın statüsüne zarar veriyor” değerlendirmesini yaptı.

Kürdistan Bölgesi’nin statüsünün önemine de vurgu yapan avukat Sıdkı Zilan, “Kürdistan Bölgesi önemlidir, bu Kürdistan halkı için büyük bir başarıdır, Güney'in statüsü, Irak Anayasası’nda kabul edilmiş, dünya ve Birleşmiş Milletler ve büyük güçler de kabul etmiştir” dedi.

Zilan, PKK’nin Kürdistan Bölgesi topraklarında Türkiye ile yürüttüğü savaşın Kürdistan davasına ve Kürdistan halkına zarar verdiğini kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Sıdkı Zilan devamında şöyle konuştu:

“Kuzey Kürdistan'daki Kürt siyaseti ideoloji, silah ve askeri vesayetin altındadır. Toplum özgür değil. Tolum özgür olmadığı zaman beyin de özgür olamıyor. Söylediğimiz bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Biz HDP'nin iyiliğini istiyoruz. Barış içerisinde sivil bir yol olmalı. HDP'nin izlediği yol gibi, o yol daha doğrudur. Böylesi bir yol daha çok Kürdistan halkının çıkarınadır. Savaş Kürdistan davasına zarar veriyor. Kendilerine sorduğumuzda Türkiye sorumlu, Türkiye durmuyor diyorlar. Biz de diyoruz ki Türkiye'ye bu bahaneleri vermeyin, Rojava'ya saldırmasın, Güney Kürdistan'a saldırmasın.”