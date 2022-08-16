Başkan Barzani: KDP dava ve değerler partisidir

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 76’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehit ailelerini, Peşmergeleri, KDP kadro ve taraftarlarını kutladı.

Başkan Barzani mesajında şu ifadelere yer verdi:

“16 Ağustos dolayısıyla KDP tabanı, taraftarları ve üyelerine mesajım şudur: KDP bir dava ve değerler partisidir ve Ölümsüz Barzani’nin yolunda, Kürdistan halkının umududur. Bu yüzden tüm KDP’liler, partilerinin tarihi ve bedellerinin büyüklüğü ile şehitlerinin kanları düzeyine yaraşır olmalıdır. Kürdistan’a hizmet ve onu güçlendirme olan görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelidirler. Tüm KDP’lilerden, irade ve umutlarının güçlü olmasını istiyorum çünkü KDP tüm Kürdistan halkı için irade, umut ve güçtür.”