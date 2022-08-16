Politika

İsveç’ten Türkiye’ye: Mutabakata uyacağız

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile imzalanan mutabakat zaptının koşullarını yerine getireceklerini açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa İsveç Türkiye mutabakat

HABER MERKEZİ

Andersson, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin NATO üyeliği sürecine dair açıklamada bulundu.

İsveç Başbakanı, süreç kapsamında Türkiye ile imzalanan mutabakata uygun hareket edeceklerini belirtti.

Dolandırıcılık suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan kişiyle ilgili de konuşan Andersson, iade kararının İsveç'in ve uluslararası hukukun kuralları çerçevesinde alındığını söyledi.

İsveç Başbakanı, söz konusu çerçevede çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

3 ÜLKE ARASINDAKİ MUTABAKAT

Geçen Haziran ayında, İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen İsveç Başbakanı Andersson, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı 4'lü bir zirve yapıldı.

Görüşme sonrası Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü mutabakat imzalandı.

Mutabakata İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu imza attı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv