İsveç’ten Türkiye’ye: Mutabakata uyacağız

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Andersson, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin NATO üyeliği sürecine dair açıklamada bulundu.

İsveç Başbakanı, süreç kapsamında Türkiye ile imzalanan mutabakata uygun hareket edeceklerini belirtti.

Dolandırıcılık suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan kişiyle ilgili de konuşan Andersson, iade kararının İsveç'in ve uluslararası hukukun kuralları çerçevesinde alındığını söyledi.

İsveç Başbakanı, söz konusu çerçevede çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

3 ÜLKE ARASINDAKİ MUTABAKAT

Geçen Haziran ayında, İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen İsveç Başbakanı Andersson, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı 4'lü bir zirve yapıldı.

Görüşme sonrası Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü mutabakat imzalandı.

Mutabakata İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu imza attı.