Antep’in Karkamış ilçesine havan mermileri düştü

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AA’da yer alan habere göre Rojava’da Halk Savunma Birlikleri’nin (YPG) denetimindeki bölgelerden ateşlenen 4 havan mermisi, Antep’in Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti.

Bölgede inceleme başlatılırken, belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara, toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

Antep Valisi Davut Gül, yaptığı sosyal medya paylaşımında, " Karkamış ilçemize terör örgütü PYD/YPG tarafından havan mermisi atılmıştır. Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından Türk ordusunun karşı atışlarda bulunduğu ve Kobani’nin batısındaki bazı bölgelerden dumanlar yükselmeye başladığı belirtildi.

KOBANİ’DE 1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Türk ordusunun sabah saatlerinden itibaren Rojava’nın Amude, Dirbêsiyê, Zirgan, Şêrewa ve Kobani bölgelerine top saldırıları düzenlendiği belirtiliyor.

Kobani’deki yerel kaynaklar, saldırılar sonucu Kobani’de 1 çocuğun yaşamını yitirdiğini, Zirgan ve Şêrewa’da ise iki çocuğun yaralandığı kaydedildi.