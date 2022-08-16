Çavuşoğlu: Muhalefetle Suriye'deki rejimi bir şekilde anlaştırmamız lazım

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kameralar karşısına geçen Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu daha önce “Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz, bunu hep söylüyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Çavuşoğlu, bugün yaptığı açıklamada bu sözlerine de değinerek, şu ifadeleri kullandı:

“Kalıcı barış için bu anlaşmanın şart olduğunu söyledik. Rejim ve muhalefet uzlaşmalı dedik. Benim söylediğim buydu. Muhalefetin müzakere heyeti kurması amacı neydi? Bu müzakere heyetinin amacı, hükümetin geçiş sürecini Esad rejimi ile müzakere etmek. Biz rejimle muhalifleri ilk kez bir araya getirmeye çalışmıyoruz. Ama Suriye’de kalıcı bir istikrar için bunu söyledik. Söylemeye devam ediyoruz. Suriye ve Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarptırdı. Bu sözleri çarpıtmak isteyenler çarpıtabilir. Onların da kim olduğunu biliyoruz. Bayrağımıza el uzatanların elleri kırılır.”

Çavuşoğlu, sözlerini “Rejim siyasi çözüme inanmıyor askeri çözüme inanıyor. Kalıcı bir çözüm siyasi çözümdür” ifadesiyle sürdürdü.