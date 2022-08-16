Neville: Ronaldo giderse gol atacak kimse kalmayacak

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2022/23 sezonuna korkunç bir başlangıç yapan Manchester United, Brighton ve Brentford yenilgileriyle ligin dibine demir attı.

Sky Sports'a konuşan Manchester United'ın hamleleri hakkındaki açık sözlü yorumlarıyla tanınan takımın efsanelerinden Gary Neville, bu kez taraftarları korkutacak bir tahminde bulundu.

Neville, Ronaldo meselesinin içinden çıkılmaz bir hale geldiğini ve Manchester United'ı daha kötü bir duruma sürükleyebileceği belirtti.

“Cristiano Ronaldo gol atacak kimse kalmayacak konusunda verilmesi gereken dev bir karar var, gönderseler bir türlü, göndermeseler bir türlü” diyen Neville, “Bu iki yenilgiden önce en iyi seçeneğin Ronaldo'yu takımdan göndermek olduğunu söylemiştim. Ama problem şu ki onu şimdi gönderirlerse gol atacak kimse kalmayacak” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki haftalarda transfer yapamazlarsa ya da kötü oyuncular anılırsa ve Ronaldo kaybedilirse ligi ilk 10 dışında bitirebilirler” ifadelerini kullanan Neville, şunları kaydetti:

“United ilk 10'a girebilecek bir takım değil. Bu iddialı bir açıklama ve sezon sonunda bunu söylediğim için aptal gibi gözükebilirim. United gelecek birkaç ayda toparlanıp bu sezonu atlatabilir ama takım 1974'te küme düştüğünden bu yana en sıkıntılı dönemini geçiriyor.”