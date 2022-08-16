Kürtçe bölümlerine büyük rağbet: Üniversitelerde kontenjanlar doldu

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre 4 üniversitenin Kürtçenin Kurmanci ve Zazaki bölümleri için ayırdığı kontenjanların doluluk oranı yüzde 100 oldu.

Bu yıl; Kürt Dili ve Edebiyatı bölümlerinin olduğu Mardin Artuklu Üniversitesi 25, Muş Alparslan Üniversitesi 30, (Dersim) Munzur Üniversitesi 25, Bingöl Üniversitesi 60 (Kurmanci 30, Zaza Dili ve Edebiyatı bölümü için 30) kontenjan açmıştı.

K24’ün üniversitelerden aldığı bilgiye göre öğrenciler, dört üniversitenin Kurmanci ve Zazaki bölümleri için ayrılan kontenjanların tamamını doldurdu.

Buna göre, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Kürtçenin Kurmanci lehçesi için bu yıl ayrılan 26 kontenjanın tam doldu. Muş Alparslan Üniversitesi’nde 30 normal kontenjanın yanı sıra, 1 okul birincisi ile birlikte 31 kişilik kontenjanın tamamı doldu. Bingöl Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zafer Açar, üniversitenin Kurmanci ve Zazaki bölümleri için açtığı 30’ar kontenjanın tam dolduğunu söyledi.

Munzur Üniversitesi Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden akademisyen Murat Varol Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, üniversitenin Zazaki için ayırdığı 25 normal ve 1 okul birincisi kontenjanıyla birlikte 26 kontenjanın tamamının dolduğunu açıkladı.

K24’e konuşan Muş Alparslan Üniversitesi’nden Dr. Nevzat Eminoğlu, bu yıl Kürtçenin fazla tercih edilmesinin sebebini şöyle anlattı:

“Bu yıl az tercih edilecek diye endişemiz vardı. Ama HEZKURD’un seçmeli ders sürecinde başlattığı kampanya büyük bir yankı uyandırdı ve insanların Kürtçeyi tercih etmesini sağladı. Bir de Kürtçe için biraz yumuşama oldu. Mesela Mardin’de doktora açıldı. Kürtler de bu süreçte dillerine hassasiyet gösterdiler. Öğrenciler de tercih ettiler ve kontenjanlar böyle doldu.”

Dört üniversitedeki Kürt Dili ve Edebiyatı bölümlerinin 2022 taban puanları şu şekilde:

Mardin Artuklu Üniversitesi: 275,97235

Muş Alparslan Üniversitesi: 218,96445

Bingöl Üniversitesi: 212,31479

Bingöl Üniversitesi (Zaza Dili ve Edebiyatı): 229,20

Munzur Üniversitesi (Zaza Dili ve Edebiyatı): 245,88

Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihlerinde, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.