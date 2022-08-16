Politika

Urfa hudut karakoluna saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Urfa'da Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen roketli saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.
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kürdistan Çiçekalan Hudut Karakolu Urfa saldırı

HABER MERKEZİ

AA’nın haberine göre Rojava’nın Kobani kenti bölgesinden Urfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Çiçekalan Hudut Karakolu'na roketli saldırı düzenledi.

Saldırıda bir uzman çavuşun hayatını kaybettiği, 4 askerin de yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerler helikopterle hastaneye kaldırılırken, bölgeye takviye ekipler sevk edildiği açıklandı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından belirlenen hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Bugün Antep’in Karkamış ilçesi kırsalına da 4 hava mermisinin düştüğü bildirildi.

Türk ordusu tarafından bugün Rojava’ya düzenlenen top saldırılarında ise 1 çocuk hayatını kaybetti, en az 4 kişi de yaralandı.

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