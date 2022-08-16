Sadr Cumartesi yapılması planlanan gösterileri erteledi

HABER MERKEZİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, önümüzdeki Cumartesi günü yapılması planlanan kitlesel gösterilerin ertelendiğini duyurdu.

Sadr, talepler gerçekleşene kadar oturma eyleminin devam edeceğini belirterek, “Reformda/ıslahta devam edeceğiz, ey yolsuzlukçular! Sizlerin yolsuzluğuna karşı devrime devam edeceğiz. Bizim adımlarımıza benzeme siyasetiniz iflasınızın ve yolsuzlukta ısrarınızın delilidir” dedi.

Göstericileri barışçıl olmaya çağıran Sadr, “Iraklıların kanı her şeyden daha değerlidir. Irak halkı talepler gerçekleşene kadar oturma eyleminde kalacak. Reforma ve devrime devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Twitter’da Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr adına açıklamalar yayınlanan ve ‘liderin Bakanı’ sıfatını kullanan Salih Muhammed el-Iraki hesabı, önümüzdeki cumartesi günü Tahrir Meydanı’nda milyonluk gösteri yapılması çağrısında bulunmuştu.

KOORDİNASYON ÇERÇEVESİ’NDEN KİTLESEL GÖSTERİLERE HAZIRLIK ÇAĞRISI

Öte yandan, Koordinasyon Çerçevesi’nin çağrısıyla Bağdat’ta oturma eylemi düzenleyen gruplar, dün akşam 4’üncü defa bir araya gelerek Yeşil Bölge yakınında çadırlar kurdu.

Koordinasyon Çerçevesi’nden yapılan açıklamada ise, devleti koruma ve tam yetkili ulusal hizmet hükümetini kurma taleplerinin yerine getirilmesi için Iraklıların büyük kitlesel gösterilere hazır olması istendi.

Yeşil Bölge'deki eylemlerini sürdüren Sadr Hareketi yanlıları, parlamentonun feshedilmesi ve erken seçimlere gidilmesini istiyor.