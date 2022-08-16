S-400: Ankara’dan Rusya’ya yalanlama

HABER MERKEZİ

Rus haber ajansı TASS, Türkiye ve Rusya arasında S-400 hava savunma sisteminin ikinci partisi için yeni bir anlaşma imzalandığı haberini geçti.

Habere göre Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitri Şugayev, Türkiye ile ikinci parti S-400 hava savunma sisteminin tedariki için bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Buna göre Şugayev, Türkiye ile imzalanan yeni sözleşmenin, S-400 hava savunma sistemi bileşenlerinin bir kısmının Türkiye’de yerli olarak üretilmesini de içerdiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı resmi kaynakları, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, 2017’de Rusya'dan 2,5 milyar dolar değerinde dört adet S-400 hava savunma sistemi tedarik etmek için bir sözleşme imzaladı. Türkiye, S-400 sistemini satın alan ilk NATO ülkesi oldu.

ABD, Türkiye'den S-400 sistemini elinden çıkarmasını ve kullanmamasını istedi. Ancak Türkiye, sistemin aktif bir şekilde kullanılacağını duyurdu.

Bunun ardından ABD, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkardı ve CAATSA kapsamında yaptırımlar uyguladı.