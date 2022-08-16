Politika

SOHR: Türkiye’nin hava saldırısında 11 Suriye askeri öldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türk savaş uçaklarının Suriye ordusuna ait askeri üsse düzenlediği hava saldırısında 11 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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suriye Şam Rejimi Suriye ordusu Türkiye Hava saldırısı Asker

HABER MERKEZİ

SOHR’dan yapılan açıklamaya göre Türk savaş uçakları bugün Rojava’nın Kobani kenti yakınlarındaki Çarkil köyünde Suriye ordusuna ait askeri üssü bombaladı.

Gözlemevi’ne göre söz konusu saldırı sonucu 11 Suriye askeri hayatını kaybetti.

Ayrıca ağır yaralılar nedeniyle ölü sayısının artabileceği de kaydedildi.

Yapılan açıklamada, öldürülen askerlerin hepsinin üst düzey ordu mensupları olabileceği belirtilirken, Şam rejimi kaynaklarının saldırıyı henüz teyit etmediği ifade edildi.

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