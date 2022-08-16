SOHR: Türkiye’nin hava saldırısında 11 Suriye askeri öldü
HABER MERKEZİ
SOHR’dan yapılan açıklamaya göre Türk savaş uçakları bugün Rojava’nın Kobani kenti yakınlarındaki Çarkil köyünde Suriye ordusuna ait askeri üssü bombaladı.
Gözlemevi’ne göre söz konusu saldırı sonucu 11 Suriye askeri hayatını kaybetti.
Ayrıca ağır yaralılar nedeniyle ölü sayısının artabileceği de kaydedildi.
Yapılan açıklamada, öldürülen askerlerin hepsinin üst düzey ordu mensupları olabileceği belirtilirken, Şam rejimi kaynaklarının saldırıyı henüz teyit etmediği ifade edildi.