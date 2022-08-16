Politika

İran güçlerinin saldırısında 12 Kürt kolber yaralandı

İran rejim güçlerinin Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Bane kentindeki saldırısında 12 Kürt kolberin yaralandığı bildirildi.
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kürdistan İran güçleri Kürt kolber Bane Saldırı

HABER MERKEZİ

Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü'nün (Hengaw) raporuna göre, İran rejim güçleri Bane sınırında Kürt kolberlere saldırdı.

Saldırı sonucu Bane, Saqiz ve Bokan nüfusuna kayıtlı 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hengaw, İran güçlerinin Kürt kolberlere 6 metre mesafeden gerçek mermilerle ateş açtığını kaydetti.

İnsan hakları örgütü, yaralananlar arasında sadece 4’ünün hastaneye sevk edildiğini, diğer yaralıların ise tutuklanma korkusuyla hastaneye gidemediğini bildirdi.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.

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