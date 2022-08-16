Bamerne’de PKK ve TSK’dan karşılıklı topçu atışları

AMEDİ (K24)

Duhok’un Amedi ilçesine bağlı Bamerne nahiyesinde PKK mensupları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) askeri üssüne top atışı yapıldı.

Bamerne’deki vatandaşlardan edinilen bilgiye göre, PKK mensupları Bamerne’deki TSK’ya ait askeri üsse topçu atışı gerçekleştirdi.

TSK’nın da PKK’nin saldırısına karşılık verdiği kaydedilirken, TSK’nın Metina Dağı’na doğru 8 topçu atışı gerçekleştirdiği bildirdi.

Saldırıların bilançosuna dair herhangi bir bilgi elde edilemedi.

PKK tarafından 2 aydan az bir süre içerisinde, söz konusu TSK askeri üssüne 3 defa saldırı gerçekleştirildi.

Bölge halkı, karşılıklı çatışmalardan gördüğü zarardan şikayet ederken, her iki tarafın da bölgeyi terk etmesi talep ediliyor.