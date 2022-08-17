Kürdistan Bölgesi’nde iki yeni teknik üniversite açılıyor

ERBİL (K24)

Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Germiyan Politeknik Üniversitesi ile Akre Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin açılmasıyla ilgili teklif kabul edildi.

İki kamu üniversitesinin, 9. Hükümet Kabinesi Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı’nın stratejisi çerçevesinde açılmasına karar verildiği ve Kürdistan Bölgesi’nde teknik ve uygulamalı bilimler alanında öğrenim imkânlarını artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Teklifin Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasının ardından üniversitelerin yapımına başlanacak.

Kürdistan Bölgesi’nde hem kamu üniversiteleri hem de özel üniversitelerde on binlerce öğrenci öğrenim görüyor.