‘Manchester United'ı satın alıyorum’ diyen Elon Musk şaka yaptığını duyurdu

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Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk dünyaca ünlü İngiliz futbol kulübü “Manchester United’ı satın alacağını açıkladı.

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Açıkçası, Cumhuriyetçi Parti’nin sol, Demokrat Parti’nin sağ kesimini destekliyorum! Ayrıca “Manchester United’ı satın alıyorum, rica ederim” dedi.

Konunun Twitter'da gündem olmasından yaklaşık 4 buçuk saat sonra, sabah 7.34'te Musk, "Bu Twitter'da uzun süredir devam eden bir şaka. Hiçbir spor takımını almıyorum" yazdı.

Musk bunun ardından, "Bu hamle ne kadar popüler olursa olsun içine tekrar kokain koymak için Coca-Cola'yı da satın almayacağım" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

TWITTER'I SATIN ALMAKTAN VAZGEÇMİŞTİ

Musk, Twitter ile masaya oturmuş ve son anda satın almadan vazgeçmişti. Twitter'ın ortakları da Musk'ı dava etmişlerdi. Musk'ın satın alma girişimi nedeniyle Twitter hisselerinde sert fiyat ve miktar hareketleri görülmüştü.