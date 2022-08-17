Antep’te camiden ‘PKK’ye operasyon’ anonsuna soruşturma

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Camilerden yapılan operasyon anonsu üzerine Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Antep Valisi Davut Gül, sokağa çıkma yasağının söz konusu olmadığını ve ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

Karkamış’taki bazı camilerde, akşam saatlerinde “Birazdan Türk ordusu PKK’ya operasyon düzenleyecektir. Kimse korkmasın, herkes evinde dursun, dışarıda gezmesin” anonsu yapıldı.

Bunun ardından Soylu şunları söyledi:

“Vali Bey’le biraz önce konuştuk. Sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var ne başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğukkanlı olmalarıdır. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum.”

Vali Gül de soruşturma açıldığını duyurdu:

“Karkamış’ta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı ve benzeri bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir. Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır.”

Karkamış ilçesine dün 4 havan mermisi atıldığı, bunun ardından Türk ordusunun ateş destek vasıtalarıyla saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.