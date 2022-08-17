Urfa’da hudut karakoluna saldırıda 1 asker daha hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Urfa’nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu’na dün roketli saldırı düzenlenmiş, saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Türkiye Milli Savuma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada hastaneye sevk edilen yaralı askerlerden Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

MSB, saldırının ardından belirlenen hedeflerin vurulduğunu duyurmuştu.

Öte yandan Antep’in Karkamış ilçesi kırsalına da 4 hava mermisinin düştüğü bildirilmişti.

Türk ordusu tarafından dün Rojava’ya düzenlenen top saldırılarında ise 1 çocuk hayatını kaybetmiş, en az 4 kişi de yaralanmıştı.