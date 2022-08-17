İki Doğu Kürdistan partisi birleşme kararı aldı

ERBİL (K24)

15 yıllık bölünmenin ardından Rojhilat’ın iki partisi Kürdistan Demokrat Partisi (HDK) ile Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ) yeniden birleşme kararı aldı. Müzakere süreci 1 yıldan fazla sürdü.

İki parti, birleşme mekanizması ve kongrenin şekli üzerinde de anlaşmaya vardı. Birleşme sürecinin tamamlanmasına atfen dün partinin kuruluş yıldönümü birlikte kutlandı.

Müzakerelerde KDP-İ heyetine başkanlık eden Muhammed Nazif Kadri, K24’e yaptığı açıklamada, “Doğu Kürdistan’da Kürt hareketinin başarısını arzulayanlar, birleşme süreci için gün sayıyordu. Demokrat Partilerin birleşmesi, İran İslam Cumhuriyeti rejimiyle mücadelede halka daha büyük bir umut aşılıyor. Ayrıca Doğu Kürdistan’ın diğer parti ve taraflarına da umut veriyor” dedi.

Kürdistan Demokrat Partisi (HDK), 16 Ağustos 1945’te Doğu Kürdistan’ın Mahabad kentinde, Kürdistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Qazi Muhammed tarafından kuruldu. 13’üncü Kongre’de partide bölünme yaşandı ve 15 yıl boyunca iki parti olarak siyasi mücadelelerine devam ettiler.

HDK’nin müzakere heyetine başkanlık yapan Kemal Kerimi ise, “Üzerinde anlaşmaya vardığımız konulardan biri de kongreye kadar 12 kişilik bir ortak yürütme kurulunun oluşturulmasıdır. Belirlediğimiz mekanizmaya göre Mustafa Hicri kurulun sorumlusu, Xalid Azizi de sözcülüğü görevini yapacak” diye konuştu.

Anlaşmaya göre parti HDK logosuyla faaliyetlerini yürütecek. Partinin siyasi amacı ise federal, demokrat ve seküler bir İran olarak belirlendi. Parti yetkilileri, birleşmenin üye ve taraftarlara 77 yıllık mücadele serüvenini sürdürme motivasyonu verdiğini belirtiyor.