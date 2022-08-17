İddia: Türkiye operasyon hazırlıklarını artırdı

HABER MERKEZİ

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Türkiye'nin operasyon hazırlıklarını hızlandırdığını ve bölgede halka evlerinden çıkmama çağrıları yapıldığını ileri sürdü.

Ajansa konuşan yerel kaynaklar, bölgedeki Türk askerlerinin cami hoparlörlerinden Halep'e bağlı Cerablus yakınında halka operasyon hazırlıkları nedeniyle evlerinden çıkmama çağrısı yaptığını söyledi.

Kaynaklar, sınıra yakın bölgelerde çok sayıda Türk İHA'sı görüldüğünü, Türk güçlerinin Haseke, Rakka ve Halep'teki sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını savundu.

Türkiye'nin Rojava ve Suriye’ye yeni operasyon düzenleme planı uzun süredir gündemde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada “Suriye’de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri temizleyerek, güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz” demişti.

Türkiye'nin operasyonuna karşı çıkan Suriye de son dönemde sınırdaki askeri varlığını artırdı.

Son olarak Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas, “Biz ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin bazı bölgelerindeki varlığına son vermesini vurguluyoruz. Eğer onlar çekilirse hükümet de bu bölgede kontrolünü geliştirebilir ve yağmalanmaya konu olan kendi ulusal kaynaklarımıza yatırım yapabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

KARKAMIŞ’TA CAMİDEN ‘OPERASYON’ ANONSU

Antep’in Karkamış ilçesindeki bazı camilerde, “Birazdan Türk ordusu PKK’ya operasyon düzenleyecektir” diye anons edilerek sokağa çıkılmaması istendi.

Camilerden yapılan operasyon anonsu üzerine Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Antep Valisi Davut Gül, sokağa çıkma yasağının söz konusu olmadığını ve ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.