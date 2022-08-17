Taliban: Şiilerin en büyük komutanını İran’a kaçarken öldürdük

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Taliban’ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi yaptığı açıklamada, sınır muhafaza güçlerinin, Hazar Şiilerinin en büyük komutanı olan Mevlevi Mehdi’yi öldürdüğünü duyurdu.

Sözcü Harezmi, “çete lideri” olarak nitelediği Mevlevi Mehdi’yle ilgili, “Herat vilayeti ile İran arasındaki bölgede görüldü, daha sonra da sınır muhafaza güçleri tarafından vurularak öldürüldü” dedi.

Hazar Şiilerinin komutanı olan Mevlevi Mehdi, daha önce Taliban saflarındaydı.

Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından Bamyan vilayetinde emniyet müdürü yapılan Mehdi, daha sonra görevden alınmıştı.

Taliban’ın, Kabil’e gelmesi çağrısını reddeden Mevlevi Mehdi, memleketi Beligab’a döndü, daha sonra da Hazar ve Şiiler için Taliban hükümetine hak talebinde bulundu.

Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin üzerinden bir yıl geçti.