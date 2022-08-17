Zelenskiy’den Ukraynalılara: Rusları güçsüzleştirin

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, “Rusya'nın savaşmaktan yorulması için her şeyi yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Volodimir Zelenskiy, Ukraynalıları, Rusya'yı siyasi, ekonomik ve askeri olarak tüketmek için tüm çabalarını sürdürmeye çağırarak, böylece Moskova’nın Ukrayna'da savaşını sürdüremeyeceğini bildirdi.

Diğer yandan Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde ülkesinin güneyinde yer alan ve Rus kuvvetlerinin kontrolünde bulunan nükleer santral Zaporijya’da bir felaket meydana gelmesi halinde tüm Avrupa'nın tehdit altında olacağı uyarısında bulundu.

Zelenskiy açıklamasında, “Rusya, Zaporijya nükleer santralinin içinde ve çevresindeki şantajını durdurmuyor. Nükleer santral topraklarına yönelik kışkırtıcı bombalamalar devam ediyor. Rus kuvvetleri mühimmatlarını tesisin içinde saklıyor. Pratik olarak tesis silahlı tuzağa dönüşmüş durumda” şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı, nükleer santraldeki herhangi bir radyolojik kazanan Avrupa Birliği (AB), Türkiye ve Gürcistan’ın yanı sıra birçok bölgeyi etkileyebileceğini yineledi.