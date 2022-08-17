İsrail ve Almanya’dan Filistin lideri Abbas'a sert tepki

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İsrailli yetkililer Abbas'ı "korkunç bir yalan" söylemekle suçlarken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Filistinli liderin açıklamalarının "iğrenç" olduğunu dile getirdi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mahmud Abbas'ın Alman toprakları üzerinde İsrail’i '50 soykırım' işlemekle suçlaması sadece ahlaki bir rezalet değil, acımasız bir yalandır. Holokost'ta 1 buçuk milyon Yahudi çocuk dahil olmak üzere 6 milyon Yahudi öldürüldü. Tarih onu (Abbas’ı) affetmeyecek” ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Benny Gantz da Abbas’ın sözlerine verdiği sert yanıtta, "Ebu Mazin'in (Mahmud Abbas) sözleri aşağılıkça ve yanlıştır ve tarihi çarpıtıp yeniden yazma girişimidir. Alman Nazileri ve onları destekleyenler tarafından Yahudi halkını yok etme girişiminde gerçekleştirilen Holokost ile Yahudi halkının anavatanlarında yükselişini sağlayan ve İsrail vatandaşlarını ve vahşi terörizme karşı ülkenin egemenliği koruyan İsrail ordusu arasındaki bu menfur ve asılsız karşılaştırma bir Holokost inkarıdır" açıklamasında bulundu.

İsrail Maliye Bakanı Avigdor Liberman ise Abbas'ı "bir Holokost inkarcısı ve İsrail Devleti'nin amansız düşmanı" olarak nitelendirdi.

SCHOLZ: ABBAS TARAFINDAN YAPILAN ÇİRKİN AÇIKLAMALARDAN İĞRENİYORUM

Mahmud Abbas'ın açıklamaları sırasında yanında bulunan Alman Şansölye Olaf Scholz da çarşamba günü Twitter hesabından yaşananları sert dille eleştirdi.

Scholz, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından yapılan çirkin açıklamalardan iğreniyorum. Özellikle biz Almanlar için Holokost'un göreceleştirilmesi kabul edilemez ve tahammül edilemez bir durumdur. Holokost'ta işlenen suçları inkar etmeye yönelik her türlü girişimi kınıyorum" mesajını paylaştı.

ABBAS NE DEMİŞTİ?

Abbas, dünkü Berlin ziyaretinde Almanya Başbakanı Scholz ile yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşmuştu.

Filistinli lider, 1972’de Münih Olimpiyatları'ndaki saldırıdan dolayı Filistinliler adına İsrail ve Almanya’dan özür dileyip olayın aydınlatılmasına yardımcı olup olmayacağının sorulması üzerine, İsrail’in 1947’den bugüne kadar Filistinlileri öldürdüğünü hatırlatmıştı.

Abbas, "1947'den bugüne İsrail, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi. Filistinliler her gün İsrail ordusu tarafından öldürülüyor. Bu yeter; artık barışı, güvenliği ve istikrarı sağlayalım" ifadelerini kullanmıştı.​​​​​​​