Türkiye ile İsrail’den karşılıklı büyükelçi ataması kararı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail ile ilişkilere değinen Çavuşoğlu, "İsrail ile karşılıklı büyükelçi atama kararı aldık" dedi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid ise, "Büyükelçi atama kararı bölgesel istikrar için büyük önem taşıyor" açıklamasını yaptı.

İsrail Başbakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ile ilişkilerin yeniden başlaması, bölgesel istikrar için önemli bir değer ve İsrail vatandaşları için çok önemli bir ekonomik haber. İsrail'in dünyadaki konumunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Başbakan Yair Lapid ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından, İsrail ve Türkiye tam diplomatik ilişkileri yeniden kurdu."

TÜRKİYE - İSRAİL İLİŞKİLERİNDE NORMALLEŞME SÜRECİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Erdoğan’ın davetlisi olarak 9-10 Mart 2022 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etmişti. Bu ziyaret, 14 yıllık bir aradan sonra gerçekleşti.

Daha sonra Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs 2022 tarihlerinde Filistin ve İsrail’i kapsayan iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdi.