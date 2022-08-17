Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki saldırıları artıyor
HABER MERKEZİ
Rus güçler, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine saldırılarını sürdürüyor.
Bölge Valisi, son saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını duyurdu.
ODESA'YA SALDIRI: 4 YARALI
Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Odesa da Rus füzelerinin hedefi oldu.
Saldırıda 4 kişi yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın başından bu yana Ukrayna ordusuna ait 4 bin 334 tank ve zırhlı aracın yok edildiğini açıkladı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 24 Şubat'ta başlayan savaşta 44 bin 100 Rus askerin öldürüldüğünü; bin 886 tank, 233 uçak ve 196 helikopterin imha edildiğini kaydetti.