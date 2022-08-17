Politika

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki saldırıları artıyor

Donetsk bölgesindeki saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Odesa'daki bombardımanda da 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
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dünya Ukrayna Rusya Donetsk Odesa Saldırı

HABER MERKEZİ

Rus güçler, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine saldırılarını sürdürüyor.

Bölge Valisi, son saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

ODESA'YA SALDIRI: 4 YARALI

Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Odesa da Rus füzelerinin hedefi oldu.

Saldırıda 4 kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın başından bu yana Ukrayna ordusuna ait 4 bin 334 tank ve zırhlı aracın yok edildiğini açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 24 Şubat'ta başlayan savaşta 44 bin 100 Rus askerin öldürüldüğünü; bin 886 tank, 233 uçak ve 196 helikopterin imha edildiğini kaydetti.

 

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