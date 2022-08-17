Taliban Ankara’ya heyet gönderiyor

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Taliban yönetimindeki Afganistan'ın resmi Bakhtar haber ajansına göre, Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Vekili Muhammed Arsalan Harotay, Türkiye'ye bir heyet gönderileceğini belirterek, "Bu heyetin Afgan mültecilerin dönüşü, karşılaştıkları zorluklar ve sorunları hakkında etraflıca görüşmeler yapmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ajans, Harotay'ın Kabil'in Türkiye ile bugüne kadar yapılan görüşmelerden memnun olmadığını söylediğini aktardı.

Gönderilecek heyetin gündeminde Afgan mülteciler ve evlerine dönüş yollarının yer alacağı bildirildi.

Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'na göre yılbaşından 16 Ağustos'a kadar Türkiye'den 41 bin 492 Afganistan vatandaşı ülkesine gönderildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "2022 yılında Afganistan’a düzenlenen 171 adet charter (özel uçak) seferi ile 31.459 ve tarifeli uçuşlarla 10.033 olmak üzere toplam 41.492 Afganistan vatandaşının da ülkesine dönüşü sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bakhtar haber ajansına göre, Harotay Türkiye'den mültecilere tanınan uluslararası haklar ve insan hakları temelinde Türkiye'deki mültecilere kolaylıklar sağlanmasının isteneceğini söyledi.

Kabil'in Türkiye'de Afgan mültecilere yönelik istatistikler, sınır dışı etme süreci ve destek sağlamada çözülmemiş sorunlar olduğunu düşündüğü aktarıldı.

Türk yetkililer düzenli olarak, yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu göçmenlerin charter seferleri ile ülkelerine gönderildiğini açıklıyor.