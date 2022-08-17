ABD’nin Ankara Büyükelçiliği: Türkiye ve İsrail'in kararından memnunuz

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden, Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçilerini geri gönderme kararı almalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Büyükelçiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "ABD Ankara Büyükelçiliği olarak Türkiye ve İsrail’in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

TÜRKİYE İLE İSRAİL’DEN KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİ ATAMASI KARARI

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail ile ilişkilere değinen Çavuşoğlu, "İsrail ile karşılıklı büyükelçi atama kararı aldık" dedi.

Karma Ekonomik Komisyon toplantısının eylül ayında yapılacağını belirten Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde karşılıklı büyükelçileri tekrar atamak da vardı. Bu salonda Sayın Lapid'le gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında da büyükelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık diye bir açıklama yapmıştık. Bu çalışmalar neticesinde İsrail’den de böyle olumlu bir adım geldi. Tabii biz de Türkiye olarak İsrail’e, Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte zaten kararnamemiz de var, atayacağımız büyükelçiler konusunda isimleri de, diğer atayacağımız büyükelçilerin listesini de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak."

İSRAİL'DEN MESAJLAR

İsrail Başbakanı Yair Lapid ise, "Büyükelçi atama kararı bölgesel istikrar için büyük önem taşıyor" açıklamasını yaptı.

İsrail Başbakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ile ilişkilerin yeniden başlaması, bölgesel istikrar için önemli bir değer ve İsrail vatandaşları için çok önemli bir ekonomik haber. İsrail'in dünyadaki konumunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Başbakan Yair Lapid ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından, İsrail ve Türkiye tam diplomatik ilişkileri yeniden kurdu."

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke diplomatik ilişki seviyesinin en üst düzeye çıkarılmasıyla ilgili, "Türkiye ile diplomatik ilişkilerin en yüksek seviyeye çıkarılmasını takdirle karşılıyorum. Son bir yıldır öncülük ettiğimiz, İsrail ve Türk halkına daha iyi ekonomik ilişkileri, karşılıklı turizm ve dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Ortadoğu'da iyi komşuluk ilişkileri ve ortaklık ruhunun kendileri için önemli olduğunu belirten İsrail Cumhurbaşkanı, tüm dinlerin mensuplarının; Müslüman, Yahudi ve Hristiyanların barış içinde bir arada yaşayabileceğini ve yaşaması gerektiğini aktardı.

TÜRKİYE - İSRAİL İLİŞKİLERİNDE NORMALLEŞME SÜRECİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Erdoğan’ın davetlisi olarak 9-10 Mart 2022 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etmişti. Bu ziyaret, 14 yıllık bir aradan sonra gerçekleşti.

Daha sonra Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs 2022 tarihlerinde Filistin ve İsrail’i kapsayan iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdi.