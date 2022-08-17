Politika

Bakanlar Kurulu, Bağdat’la sorunların çözümünü görüştü

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Bağdat yönetimiyle sorunların anayasal temelde adil ve ortak çözümüne ilişkin müzakerelerin devam edeceğini vurguladı.
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kürdistan Mesrur Barzani Bakanlar Kurulu Bağdat Peşmerge

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Başbakan Mesrur Barzani’nin Bağdat ziyareti ve Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin yanı sıra Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile görüşmesinin içeriğini paylaştı.

Başbakan, Bağdat’taki görüşmelerinde, Kürdistan Bölgesi’nin sorunların anayasal temelde adil ve ortak çözümüne ilişkin tutumunu vurguladığını bildirdi.

Görüşmelerde, çözüme varmak için Irak Petrol Bakanlığı ile Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasındaki müzakerelerin devam etmesine karar verildiğini kaydeden Başbakan, çözümün tüm Irak vatandaşlarının çıkarlarına uygun olmasının vurgulandığını belirtti.

Bakanlar Kurulu toplantısında, Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail tarafından, Peşmerge Bakanlığı heyetinin İngiltere ve ABD ziyaretine ilişkin sunum yapıldı.

İsmail, görüşmelerde, Uluslararası Koalisyon’un Peşmerge’ye desteğinin devam edeceğinin vurgulandığını söyledi.

Başbakan ise, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform sürecinin devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

 

 

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