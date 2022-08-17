Sadr’ın ofisinden K24’e teşekkür

ERBİL (K24)

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın Necef’teki ofisi, Irak’taki protesto gösterilerini doğru bir şekilde aktardığı için Kurdistan24’e teşekkür etti.

Sadr’ın ofisinden yayınlanan teşekkür mesajında, “Gösterilerin gerçeklerinin aktarılması, Irak toplumundaki bireyler arasında ulusal bilinci yaymayı ve sosyal bağları güçlendirmeyi amaçlayan özgür bir sese ve dürüst bir medyaya sahip olunduğunu gösteriyor” denildi.

Mesajda, Kurdistan24'e reform projesine katıldığı, yolsuzluk ve geri kalmışlıkla mücadele ettikleri için teşekkür edildi.

SADR HAREKETİ’NİN GÖSTERİLERİ

Irak'ta en büyük kitlesel tabana sahip Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, Ekim 2021'deki seçimden galip çıksa da hükümeti kuramamış, ardından grubundaki milletvekillerini istifa ettirerek siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Es-Sudani'yi seçtiğini duyurması üzerine Sadr yanlıları protestolara başlamıştı.

Sadr'a bağlı kişiler, iki haftayı aşkın süredir Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Meclis bahçesinde oturma eylemlerini sürdürüyor. Meclis, söz konusu eylemler nedeniyle toplanamıyor.

Sadr, anayasa, yargı yönetimi ve rejim değişikliğiyle erken seçim yapılmasını istiyor. Sadr'ın rakibi İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi ise buna Meclisin karar vermesi gerektiğini belirterek söz konusu taleplere itiraz ediyor.

Şii Koordinasyon Çerçevesi destekçileri de Yeşil Bölge kapısında "devlet ve anayasayı koruma" gerekçesiyle oturma eylemlerini sürdürüyor.

Sadr, Koordinasyon Çerçevesi yöneticilerinin "masaya dönme" çağrılarını yanıtsız bırakarak, onlarla bir daha uzlaşı masasına oturmayacağını dile getirmişti.