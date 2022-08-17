Bilgin: Ümit Özdağ’a karşı kanuni yolları sonuna kadar kullanacağız

DİYARBAKIR (K24)

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Şeyh Said'e yönelik hakaretlerinin yankısı devam ediyor.

Urfa ve Diyarbakır baroları, Şeyh Said'e hakaret eden Ümit Özdağ hakkında suç duyurunda bulundu.

Diyarbakır Barosu, Şeyh Said Derneği ve Şeyh Said'in torunu Mehmet Kasım Fırat, Şeyh Said’e hakaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, Ümit Özdağ’ın “Kişinin hatırasına hakaret” suçunun düzenlendiği TCK’nın 130’uncu maddesine göre yargılanması istendi. Madde, hakaret eden kişinin 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor.

Özdağ, avukat Sıtkı Zilan’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımı alıntılayarak Şeyh Said’e hakaret etmişti.

K24’e konuşan Sıtkı Zilan, “Zaten eğitim sisteminde de Kürt liderler hakkında olumsuz ifadeler yer alıyor ve Kürtlere yönelik katliamları da kutsal olaylar olarak nitelendiriyorlar” dedi.

Şeyh Said Derneği, hakaretleri kabul etmediklerini ve Ümit Özdağ’a karşı tüm yasal haklarını kullanacaklarını bildirdi.

K24’e konuşan Şeyh Said Derneği yöneticisi Abdulsamet Bilgin, “Bu sözleri kabul etmiyoruz. Sözleri Ümit Özdağ’a iade ediyoruz. Provokasyon için bunu yapıyor. Kürt halkı sert eleştirilerde bulundu. Kanunen sonuna kadar gideceğiz” dedi.

Öte yandan Urfa Barosu Avukat Kazım Ekinci İnsan Hakları Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Şeyh Said’in hatırasına hakaret eden bir siyasi parti lideri hakkında kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından Şanlıurfa Barosu adına Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz” denildi.