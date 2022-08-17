Politika

Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü

Erdoğan-Lapid görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan Yair Lapid İsrail

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Lapid görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Türkiye ziyaretlerindeki temaslarında mutabık kalınan çerçevede ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bugün açıklanan karşılıklı büyükelçi atama kararına değinen Erdoğan, yeni büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi.

Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında iş birliği ve diyaloğun sürdürülebilir bir zeminde ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesini desteklediğini dile getirdi.

 

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