ABD’li senatörden S-400 açıklaması: Büyük hata olur

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Rus haber ajansında S-400 hava savunma sisteminin ikinci partisi için sözleşme imzalandığına ilişkin çıkan haberler konusunda yazılı açıklama yaptı.

Menendez, “Türkiye’nin Rusya’dan bir başka S-400 füze savunma sistemi satın almayı değerlendirdiği haberleri konusunda son derece endişeliyim” diyerek, bunun ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası’nın (CAATSA) açık bir ihlali olacağını söyledi.

ABD’li senatör, “Rusya Ukrayna’yı zalim ve yasa dışı şekilde işgal etmeye devam ederken Türkiye’nin Vladimir Putin gibi bir savaş suçlusuyla askeri işbirliğini tamamen reddederek, NATO’ya, bölgesel barış ve güvenliğe yönelik taahhüdünü güçlü şekilde gösterme sorumluluğu ve fırsatı var” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ROTASINI DEĞİŞTİRECEĞİNİ UMUYORUM"

Senatör Menendez, “Yunanistan’ın hava sahasında düşmanca ihlallerin devam etmesi ve İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliklerinin geciktirilmesinin gölgesinde, Türkiye’nin rotasını değiştirmesini ve bölgede yapıcı bir ortak olarak savunma ittifakına karşı sorumluluklarını yerine getirmesini umuyorum” diyerek, şunları kaydetti:

“Amerika net olmalı. Türkiye’nin Rus savunma sektörüyle ilişkilerinin genişlemesi Avrupa’da NATO müttefiklerimiz ve ortaklarımızın güvenliğini tehlikeye atacak büyük bir hata olur.”

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI

Konu ABD Dışişleri Bakanlığı’nın önceki günkü basın toplantısında da gündeme geldi.

Sözcü Ned Price, haberlerin Rus TASS haber ajansında yer aldığına dikkat çekerek, bu konuyla ilgili yeni gelişmelerden haberdar olmadıklarını söylemişti.

Price, “Türkiye’nin S-400 satın alması konusundaki duruşumuz biliniyor. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı zalim ve haksız savaşı bazı açılardan hiç olmadığı kadar tüm ülkelerin Rusya’nın savunma sektörüyle iş yapmaktan kaçınmalarını hayati hale getirdi” diyerek bu ülkelerin yaptırım riskiyle karşı karşıya kalacağının altını çizmişti.

“YENİ BİR GELİŞME OLDUĞUNDAN HABERDAR DEĞİLİZ”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’nin ikinci parti S-400 sürecini ilerletmesinin F-16 konusunda hesapları değiştirip değiştirmeyeceği sorusunu, “Ne olacağını bekleyip göreceğiz. Ancak bu konuda yeni bir gelişme olduğundan haberdar değiliz. Planlarıyla ilgili açıklama için sizi Türk yetkililere yönlendiririz” diye yanıtlamıştı.

Rus haber ajansında böyle bir haberin yer alması, ABD ve Türkiye arasında F-16 savaş uçağı alımı ve modernizasyonu konusunda teknik görüşmelerin dördüncüsünün Washington'da yapıldığı bir döneme rastladı.

Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı ise Rus haber ajansında yer alan haberden yaklaşık beş saat sonra yaptığı açıklamasında, “Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir” değerlendirmesinde bulunmuştu.