Ammar el-Hekim Suudi Arabistan’da

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Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin çağrısıyla Bağdat’ta düzenlenen ulusal diyalog toplantısının ardından Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim, Suudi Arabistan’a gitti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, dün akşam saatlerinde Cidde’ye ulaşan Hekim, Suudi Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdulkerim tarafından karşılandı.

Hekim’in Suudi yetkililerle görüşmesinde Irak’taki siyasi krizin yanı sıra yeni hükümetin kurulamamasının nedenlerini ele alacağı belirtiliyor.

Dün Bağdat’ta bir araya gelen Iraklı siyasi liderler, ülkenin içinde bulunduğu mevcut krizden çıkış için ‘anayasal çerçevede erken seçim yapılması’ konusunda anlaştı.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ülkedeki siyasi güçlerin temsilcileriyle, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yasama ve yargı başkanları ile Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert'ın gözcülüğünde, ulusal diyalog toplantısı düzenledi.

Kazimi’nin çağrısıyla hükümet binasında yapılan toplantıya Mukteda es-Sadr kanadından katılım olmadığı görüldü.

Toplantının ardından 5 maddelik bir açıklama yayınlandı.