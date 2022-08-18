Peşmerge ve Irak ordusundan ortak operasyon

GERMİYAN (K24)

Kürdistan Peşmerge Güçleri ve Irak ordusu, Germiyan’da kendi kontrolleri altındaki bölgelerde terör örgütü DAİŞ’e karşı ortak operasyon başlattı.

K24 muhabiri, Peşmerge’nin sabah saatlerinde Germiyan sınırlarında geniş çaplı operasyona başladığını aktarırken, operasyonun özellikle Xaneqin ve diğer Kürdistani bölgeleri kapsadığını bildirdi.

Irak ordusunun ise Diyala sınırlarında operasyona başladığı ve Peşmerge ile ortak bir şekilde Selahaddin sınırlarında saha taraması yaptığı ifade edildi.

Irak ordusu ve Peşmerge, DAİŞ kalıntılarını ortadan kaldırmak için daha önce de defalarca ortak operasyon gerçekleştirdi.

Bugünkü ortak operasyonun ana hedefinin Kifri ve Xurmatu arasındaki dağlık alanların temizlenmesi olduğu kaydedilirken, bu bölgenin son yıllarda DAİŞ’in ana kalesi haline geldiği ifade ediliyor.

Sabahın erken saatlerinden beri devam eden operasyonda şu ana kadar can kaybı yaşanmazken, DAİŞ tarafından kullanılan tünel ve saklanma yerleri tespit edildi.