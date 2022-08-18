Koordinasyon Çerçevesi: Parlamentonun feshedilmesine parlamentoda karar verilebilir

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Koordinasyon Çerçevesi liderlerinden Turki el-Atebi, yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin siyasi liderlerle yaptığı ulusal diyalog toplantısının, parlamentonun feshinin sadece parlamento oturumu yoluyla olabileceğini ortaya çıkardığını söyledi.

Kazimi’nin çağrısını Koordinasyon Çerçevesi olarak kabul ettiklerini kaydeden Atebi, ülkenin içerisinden geçtiği krize çözüm bulmak için toplantıya katıldıklarını bildirdi.

Diyaloğun sorunların çözümü için doğru bir başlangıç olduğunu söyleyen Atebi, “Parlamentonun feshedilmesi ve erken seçimlere gidilmesine parlamento oturumuyla karar verilebilir” dedi.

Dün Bağdat’ta bir araya gelen Iraklı siyasi liderler, ülkenin içinde bulunduğu mevcut krizden çıkış için ‘anayasal çerçevede erken seçim yapılması’ konusunda anlaştı.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ülkedeki siyasi güçlerin temsilcileriyle, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yasama ve yargı başkanları ile Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert'ın gözcülüğünde, ulusal diyalog toplantısı düzenledi.

Kazimi’nin çağrısıyla hükümet binasında yapılan toplantıya Mukteda es-Sadr kanadından katılım olmadığı görüldü.

Toplantının ardından 5 maddelik bir açıklama yayınlandı.

Öte yandan Sadr Hareketi, Irak Parlamentosu’nun feshedilmesi ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle gerçekleştirdiği eylemleri sürdürüyor.

Koordinasyon Çerçevesi de bir süredir Yeşil Bölge yakınındaki 14 Temmuz Köprüsü çevresinde oturma eylemi gerçekleştiriyor.