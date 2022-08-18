HRW: Türkiye’nin olası Rojava operasyonu sivilleri olumsuz etkiler

ERBİL (K24)

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türkiye’nin olası Rojava operasyonuna ilişkin rapor hazırladı.

Söz konusu raporda, operasyon nedeniyle pek çok kişinin yerinden edilebileceği ve DAİŞ’in bölgedeki tehdidinin artabileceği kaydedildi.

Türkiye’nin planladığı askeri operasyonun 2016’dan bu yana dördüncü operasyon olacağını ifade eden HRW, “Daha önceki operasyonlar insan hakları ihlalleriyle doluydu” değerlendirmesinde bulundu.

Raporda görüşlerine yer verilen HRW’nin Ortadoğu yetkililerinden Adam Coogle, “Türkiye ve onlara bağlı grupların Suriye’de kitlesel olarak yerinden edilmeyle sonuçlanan operasyonlarında çok sayıda sivil öldü, birçok kişi tutuklandı” dedi.

Operasyonun suistimalleri beraberinde getireceğini dile getiren Coogle, “Yeni bir çatışma, Suriye’nin kuzeyindeki milyonlarca insan için insani durumu daha da kötüleştirebilir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca raporda, Türkiye’nin son zamanlarda Rojava kentlerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Rojava ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolünde bulunan bölgelere yönelik askeri operasyon açıklamalarının olduğu son dönemlerde Türkiye SİHA saldırıları gerçekleştiriyor

ERDOĞAN: HAZIRLIKLAR BİTİNCE OPERASYONLAR BAŞLAYACAK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, istihbaratımız hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır” demişti.