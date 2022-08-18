ABD’nin yeni Erbil Başkonsolosu göreve başlıyor

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamaya göre yeni Başkonsolos Irvin Hicks Jr. Ağustos ayı içinde görevine başlayacak.

Açıklamada, Hicks Jr.’ın Uluslararası Narkotik ve Kolluk İşleri Bürosu Kıdemli Danışmanı, Siyasi-Askeri İşler Bürosu Güvenlik Müzakereleri ve Anlaşmaları Bürosu Baş Müzakerecisi ve Cibuti merkezli Afrika Birleşik Müşterek Görev Gücü - Afrika Boynuzu Dış Politika Danışmanı olarak görevini tamamlamasının ardından Erbil’de göreve başlayacağına işaret edildi.

Hicks Jr. aynı zamanda Moritanya'daki ABD Büyükelçiliği Nouakchott'ta Misyon Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Washington, D.C.'de Yönetim Politikası Ofisi, Doğru Boyutlandırma ve Yenilik ve Batı Afrika'da Ebola salgınıyla mücadele eden ABD misyonlarını desteklediği Gezici Yönetim Danışmanı görevlerinde bulundu.

Hicks, Dışişleri Bakanlığı'na girmeden önce, Afrika Amerikan Enstitüsü, Uluslararası Girişimciler ve ABD-Güney Afrika Liderlik Değişim Programı dahil çeşitli hükümet dışı kuruluşlarda çalıştı. Aynı zamanda General Motors'un Afrika ve Ortadoğu operasyonlarında kurumsal yöneticilik yaptı. Dışişleri Bakanlığı ile ek görevleri arasında Gine, Nijerya, Brezilya, Gabon, Sierra Leone, Mauritius ve Burundi bulunuyor.

George Washington Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Afrika Çalışmaları Bölümü’nde lisansını tamamlayan Hicks, Tufts Üniversitesi'ndeki Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu'ndan Hukuk ve Diplomasi ve Newport, Rhode Island'daki Deniz Harp Okulu'ndan Ulusal Güvenlik Çalışmaları alanında yüksek lisans yaptı.

İyi düzeyde Fransızca bilen Hicks ayrıca Portekizce, Almanca, Arapça, Çince ve Amharca eğitimi aldı. Hicks, Bakanlığın Çeşitlilik ve Kapsayıcılıkta Kıdemli Liderlik dalında 2021 Edward J. Perkins ödülünün ilk sahibi oldu. Hicks ayrıca iki Üstün Hizmet Terfii, iki Üstün Onur Ödülü, bakanlığın ICASS Üstün Liderlik Ödülü ve birkaç Üstün Onur Ödülü'nün de sahibidir.