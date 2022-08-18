Herekol Dağı eteklerinde organik bal üretimi

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19 yıl önce coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen Pervari balının üreticileri, yılın bu dönemini Herekol Dağı eteklerindeki Çemikari Yaylası'nın yanı sıra Pervari ilçesindeki Çobanören Yaylası ile Siirt'in Şirvan ilçesindeki yaylalarda geçiriyor.

Çiftçiler tadı ve aromasıyla ilgi gören karakovan balının üretimi için büyük emekle mesai yapıyor.

"EKMEĞİMİZ BALDAN GELİYOR"

Üreticilerden Muhammed Haşim Acar, Pervari balını bin bir emekle 100 kovanda ürettiklerini söyledi.

Acar, Çobanören Yaylası'na 4 ay önce geldiklerini belirterek, "Bu mesleği dedem yapıyordu. Babamın devam ettirdiği mesleği küçük yaşlarımdan bu yana ben de sürdürüyorum" dedi.

Ürettikleri balın doğal olduğunu anlatan Acar, tüm gün yaylada arıların bakımını yaptıklarını dile getirdi.

Acar, sipariş üzerine yurt dışına da bal gönderdiklerini aktararak, "Balımızı Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeye gönderiyoruz. Ekmeğimiz, her şeyimiz baldan geliyor" ifadelerini kullandı.

"BALIMIZ YAYLADA TATLANIYOR"

Mehmet Koyuncu da kentin serin yerlerinden olan yaylanın bitki örtüsü açısından çok zengin olduğunu söyledi.

Yaylada mesailerinin aralıksız sürdüğünü dile getiren Koyuncu, şunları söyledi:

"Yaklaşık 4 ay önce diğer aracılar gibi biz de kovanlarımızı buraya getirdik. Şu anda balımız yaylada tatlanıyor. Hasat zamanı başka bölgeye götüreceğiz. Hasadı kasım ayında yapacağız. Pervari balı organik bir bal ve herkese tavsiye ediyoruz."

"TADINDAN KENDİNİ BELLİ EDER"

Siirt Bal Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Nezir Çetin de dededen kalma mesleği sürdürdüklerini belirtti.

Üreticilerin yılın sıcak dönemlerinde ildeki serin yaylaları tercih ettiğini anlatan Çetin, şöyle dedi:

"Hava çok sıcak geçtiğinden nem olmadı. Nem olmayınca da rekolteyi az bekliyoruz. Pervari balı zaten kalite olarak tescillenmiş. Hiçbir bölgede böyle bir bal yok. Tadı ve rengi bütün ballardan farklı. Nerede olsa tadından kendini belli eder."

Çetin, Pervari balında hasat döneminin bölgeden bölgeye değiştiğini, gelecek ay hasada başlanacağını anlatarak, "Pervari balı" adıyla piyasada satılan sahte bala karşı tüketicilere dikkatli olmaları uyarısında bulundu. (Kaynak: AA)