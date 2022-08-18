İngiltere: Ukrayna’daki Rus tankları tükenme noktasında

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İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada , Ukrayna'daki Rus tanklarının ciddi şekilde tükendiği, bunun Rusya'nın “patlayıcı reaktif kalkanları” dikkatli bir şekilde kullanamamasından kaynaklanabileceği belirtildi.

Birçok Rus tank mürettebatının patlayıcı reaktif zırh konusunda gerekli eğitimden yoksun olmasının muhtemel olduğu belirtilen açıklamada, bunun patlayıcı unsurların yetersiz kalmasına veya tamamen devre dışı kalmasına neden olabileceği kaydedildi.

Açılamada ayrıca, “Savaş sırasında Rus liderlerin birçok başarısızlığına tanık olundu. Bu başarısızlıkların kümülatif etkisi, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'daki zayıf performansının ardındaki önemli bir faktör olabilir” ifadeleri kullanıldı