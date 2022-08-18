Politika

İngiltere: Ukrayna’daki Rus tankları tükenme noktasında

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus tanklarının ciddi şekilde tükendiğini bildirdi.
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dünya İngiltere Ukrayna Rus tankları

HABER MERKEZİ

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada , Ukrayna'daki Rus tanklarının ciddi şekilde tükendiği, bunun Rusya'nın “patlayıcı reaktif kalkanları” dikkatli bir şekilde kullanamamasından kaynaklanabileceği belirtildi.

Birçok Rus tank mürettebatının patlayıcı reaktif zırh konusunda gerekli eğitimden yoksun olmasının muhtemel olduğu belirtilen açıklamada, bunun patlayıcı unsurların yetersiz kalmasına veya tamamen devre dışı kalmasına neden olabileceği kaydedildi.

Açılamada ayrıca, “Savaş sırasında Rus liderlerin birçok başarısızlığına tanık olundu. Bu başarısızlıkların kümülatif etkisi, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'daki zayıf performansının ardındaki önemli bir faktör olabilir” ifadeleri kullanıldı

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