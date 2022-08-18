Yaşam

Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Dersim için sıcaklık uyarısı

Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Dersim için sıcaklık uyarısı yapan meteoroloji, vatandaşlara sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
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kürdistan Elazığ Malatya Adıyaman Bingöl Dersim sıcaklık uyarısı

HABER MERKEZİ

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Dersim’de  vatandaşları sıcaklara karşı uyardı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğine dikkat çekilen açıklamada, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde çağrı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.”

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