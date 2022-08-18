Ürdün Kürdistan Bölgesi’nden 9 hastaneyi resmen kabul etti

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye İl Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Saman Şeyh Latif, yaptığı açıklamada, Ürdün Tıp Konseyi'nin, Konsey Genel Sekreteri Muhammed Musa tarafından imzalanan resmi bir kararname ile Kürdistan Bölgesi'ndeki dokuz hastaneyi kabul ettiğini söyledi.

Saman Şeyh Latif, kabul edilen hastanelerin 4’ünün Süleymaniye'de, 3’ünün Duhok’ta, 2’sinin ise Erbil'de bulunduğunu belirtti.

Süleymaniye İl Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü, Ürdün Tıp Konseyi'nin Kürdistan Bölgesi'ndeki bir dizi hastaneyi ğitim programına kabulünün, Kürdistan Tıbbi Uzmanlık Konseyi'nden yapılan bir başvuruya yanıt olarak yapıldığını kaydetti.

Ürdün Tıp Konseyi tarafından bir dizi hastanenin resmen kabul edilmesi, Kürdistan Bölgesi ile Ürdün arasında sağlık sektöründe işbirliğini geliştireceği ve Kürdistan Bölgesi'ndeki tıp öğrencilerinin Ürdün’deki sınavlara daha fazla katılmalarını kolaylaştıracağı belirtildi.