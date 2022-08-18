Sağlık

Ürdün Kürdistan Bölgesi’nden 9 hastaneyi resmen kabul etti

Ürdün’ün, Kürdistan Bölgesi’nden 9 hastaneyi tıbbi eğitim programına resmen kabul ettiği bildirildi
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Ürdün Kürdistan Bölgesi hastaneler tıbbi eğitim programı kabul

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye İl Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Saman Şeyh Latif, yaptığı açıklamada, Ürdün Tıp Konseyi'nin, Konsey Genel Sekreteri Muhammed Musa tarafından imzalanan resmi bir kararname ile Kürdistan Bölgesi'ndeki dokuz hastaneyi kabul ettiğini söyledi.

Saman Şeyh Latif, kabul edilen hastanelerin 4’ünün Süleymaniye'de, 3’ünün Duhok’ta, 2’sinin ise Erbil'de bulunduğunu belirtti.

Süleymaniye İl Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü, Ürdün Tıp Konseyi'nin Kürdistan Bölgesi'ndeki bir dizi hastaneyi ğitim programına kabulünün, Kürdistan Tıbbi Uzmanlık Konseyi'nden yapılan bir başvuruya yanıt olarak yapıldığını kaydetti.

Ürdün Tıp Konseyi tarafından bir dizi hastanenin resmen kabul edilmesi, Kürdistan Bölgesi ile Ürdün arasında sağlık sektöründe işbirliğini geliştireceği ve Kürdistan Bölgesi'ndeki tıp öğrencilerinin Ürdün’deki sınavlara daha fazla katılmalarını  kolaylaştıracağı belirtildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv