DİERG'den TBMM’deki siyasi partilere Kürtçe çağrısı

HABER MERKEZİ

Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi (DİERG), yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Büyük Nillet Meclisi’nde (TBMM) bulunan siyasi partilerin 2023 seçimlerinden önce Kürtçenin zorunlu eğitime başlatılması için parti programlarına almalarını talep etti.

“TBMM’nin ortak iradesiyle engellenen Kürtçe anadilimizde eğitim yine meclisin ortak iradesiyle bölgemizdeki yaşamda yerini bulabilir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kürt toplumu anadilinden vazgeçmedi, vazgeçmeyecektir. Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi (DİERG) anadilinde eğitimin hak ve temel kamusal hizmet olduğunu her fırsatta belirtmektedir ve işte tam da bu yüzden vazgeçmeyecektir. Meclis’te yer alan her bir parti toplumların dil ve kültür farklılığını önemsediğini gösterebilmeli, çeşitliliğe saygının gerektirdiği sorumluluğunu yerine getirebilmelidir. Meclis’teki ittifaklarda yer alsın almasın, her bir partinin resmi onayı yani ortak ve açık iradesi ile Kürtçe anadilimizin eğitim dili olması sağlanabilir.”

DİERG, açıklamanın devamında Kürtçenin zorunlu eğitimin başlatılması için şu iki öneride bulundu:

“1- Meclis’te yer alan istisnasız her bir siyasi partinin önerimizi 2023 seçimlerinden iki ay önce birbirinden bağımsız olarak parti programına almış olacağını deklare etmesini ve almasını

2- Bu dönem Meclis’te yer almasalar da, gelecek seçimde Meclis’te yer almak isteyen siyasi partilerin de talebimizi yine seçimden iki ay önce programına almış olacağını deklare etmesini ve almasını öneriyoruz.”

Yazılı açıklamanın sonunda DİERG şunları kaydetti:

“Meclis’te yer alan 13 siyasi partiden istisnasız her birinin seçime iki ay kala programında talebimize yer vermesini bekleyeceğiz; sonuç, meclisin günümüz ortak iradesini yansıtacaktır. Herhangi bir siyasi hesap, kaygı ve planın dışına çıkarak; siyasi kesimlerin olası sataşmalarını, serzenişlerini duymazdan gelerek; bölgesinde yaşayan Kürt toplumunun gecikmiş hakkı olan anadilinde zorunlu eğitimin başlatılmasında geri adım atmayacağımız, zamanlamasını tartışmayacağımız talebimiz olarak öneriyoruz. Kürtçe anadilimizde zorunlu eğitim başlatılması için siyasi partilerin DİERG’in önerisine yaklaşımlarını bölge toplumunun dikkatle takip etmesini öneriyoruz.”