Zelenskiy’den Guterres’e: BM Zaporijya’nın güvenliğini sağlamalı

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Lviv'de görüştü.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görüşmeyi değerlendiren Zelenskiy, Zaporijya nükleer tesisine yönelik saldırıların küresel bir felakete neden olabileceği uyarısını yineledi.

Zelenskiy, BM'yi nükleer tesisin Rus birliklerden "tamamen kurtarılmasını" sağlamaya çağırdı.

“TAHIL KORİDORUNUN KOORDİNASYONUNU SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Zelenskiy ile Guterres görüşmesinde, İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması da gündemdeydi.

Sürecin koordinasyonunu sağlamaya devam edeceklerinin altını çizen Zelenskiy, koridorun geliştirilebileceği muhtemel güzergahların da Guterres ile görüşmesinde ele alındığını vurguladı.

ERDOĞAN, ZELENSKIY VE GUTERRES ÜÇLÜ ZİRVEDE BİR ARAYA GELDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zirve, 40 dakika sürdü.