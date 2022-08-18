Şam: ABD'li gazeteciyi biz kaçırmadık

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ABD yönetiminin, geçen hafta gazeteci Ausitn Tice'ın serbest bırakılması konusunda yaptığı çağrıların ardından Esad rejiminin dışişleri bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

Suriye resmi alansı SANA'nın paylaştığı açıklamada, rejimin kontrolündeki bölgelerde aralarında gazeteci Tice'ın da bulunduğu herhangi bir ABD vatandaşının kaçırılmadığı veya alıkonulmadığı ileri sürüldü.

"ABD yönetimiyle resmi görüşmeler veya temaslar alenen ve sadece Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı ve işlerine karışmama temelinde olur" ifadesinin yer aldığı açıklamada, ABD güçlerinin ön şartsız Suriye topraklarından çekilmesi istendi

BIDEN ABD’Lİ GAZETECİNİN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta Tice'ın Suriye'de kaçırılmasının 10. yılında rejime çağrıda bulunarak, Amerikalı gazetecinin serbest kalmasını istemişti.

ABD hükümeti, Tice’ın güvenli şekilde yerinin tespit edilerek kurtarılması ve geri getirilmesine doğrudan sebep olacak bilgi için 1 milyon dolara kadar ödül teklifinde bulunmuştu.

Austin Tice, Ağustos 2012'de Şam kırsalındaki olayları izlerken kayboldu ve o zamandan beri kendisinden haber alınamadı.