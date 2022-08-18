Zelenskiy: Tek müzakere yolu Rus ordusunun geri çekilmesi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna’nın Lviv kentinde bulunan tarihi Potocki Sarayı'nda gerçekleştirdiği üçlü zirvenin ardından düzenlenen artık basın toplantısında konuştu.

Zelenskiy, İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasına değinerek, Rus tarafının anlaşmaya rağmen kendilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti.

Zelenskiy, "Ukrayna tahılının ihracatıyla ilgili ‘diplomatik pencere’ oluştu. Rusya'ya inancımın olmadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ifade ettim. Ancak Rus silahları yine aynı pencerede. Onların hali hazırdaki saldırılarına şaşırıyoruz. Her gün sivillerimiz öldürülüyor, tecavüze uğruyor ve altyapılarımıza seyir füzeleriyle zarar veriliyor" dedi.

Erdoğan'ın, savaşın müzakere masasında sonlanacağına dair umudu olduğunu söylemesi üzerine Zelenskiy, "Rusya ile müzakereler ancak Rus birliklerinin yasadışı olarak işgal edilen Ukrayna topraklarından çekilmesiyle mümkün olabilir" dedi.

Erdoğan ortak basın açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şahsen savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum. Esasen Sayın Zelenskiy ve Guteress de bu hususta aynı fikirdeler. Tüm mesele, müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmektir. Mart ayında İstanbul'da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılmasının imkan dahilinde olduğuna inanıyorum. Bu hedefe yönelik olarak her türlü desteği vermeye tekrar kolaylaştırıcı veya arabulucu rolünü oynamaya hazırız.”