BM’den Hol Kampı’nda inceleme: Şiddet artıyor

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BM’nin Suriye Koordinatörü İmran Rıza, Haseke’de yaptığı 4 günlük incelemelerin ardından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rıza, Hol Kampı’nda şiddet eylemlerinin arttığını vurgulayarak 3'ü bu hafta olmak üzere sadece bu yıl 26 kişinin öldürüldüğünü, öldürülenlerden 20'sinin ise kadın olduğunu ifade etti.

BM Suriye Koordinatörü, Rojava’nın içme suyundan sulama suyuna, gıda üretimine ayrıca halk sağlığını ve geçim kaynaklarını etkileyen elektrik üretimine kadar ciddi bir su kriziyle karşı karşıya olduğu konusunda da uyardı.

HOL KAMPI

Haseke’nin el Hol beldesindeki kamp, Nisan 2017'de kurulmuştu.

Kamp, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolünde.

BM ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DAİŞ mensuplarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM’ye göre kampta 62 bin mülteci kalıyor ve bunların çoğu terör örgütü DAİŞ mensuplarının eş ve çocuklarından oluşuyor.

Özerk Yönetim, daha önce uluslararası topluma çağrıda bulunarak, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin kendi vatandaşlarını geri almalarını istemişti.

Ayrıca uluslararası raporlara göre, Hol Kampı dünyadaki en tehlikeli kamplardan biri.