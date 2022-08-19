Politika

ABD Adalet Bakanlığı: FBI ajanları tehdit altında

ABD Adalet Bakanlığından "Eski Başkan Trump'ın evine baskın gerçekleştiren Federal Araştıma Bürosu (FBI) ajanları tehdit almaya devam ediyor" açıklaması yapıldı.
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ABD ABD Adalet Bakanlığı FBI ajanları tehdit

HABER MERKEZİ

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın Florida'daki evine FBI tarafından gerçekleştirilen baskının yankıları sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Federal Soruşturma Bürosu FBI ve İç Güvenlik Baklanlığı, FBI çalışanlarına karşı tehditler ve olası provokasyonlarla ilgili bir bülten yayımlamıştı.

Benzer kaygılara dair açıklamalar bu kez Adalet Bakanlığı'ndan geldi.

“TANIKLARIN GÜVENLİĞİ ENDİŞE KONUSU”

Bakanlık eski Başkan Trump'ın evine baskın gerçekleştiren FBI ajanlarının tehdit almaya devam ettiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında belgelerin araştırılması sürecindeki tanıkların güvenliği ile ilgili endişelerin arttığının altı çizildi.

Belgelerin kamuoyuyla tamamen paylaşılması da zaman alacak gibi görünüyor.

Özellikle belgelerin açıklanmasının konuyla ilgili iş birliği yapmak isteyen kişiler için caydırıcı olacağı vurgulanıyor.

Bakanlık yetkilileri Trump belgelerin açıklanmasını isteyen ifadeler kullansa da avukatlarının bu konu da hala başvuru da bulunmadığını bildirdi.  

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