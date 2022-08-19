Kraliçe Elizabeth’in torununun yeni işi gündem oldu

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Prens Edward’ın kızı olan Lady Louise Windsor’un Haziran ayından beri bir bahçecilik merkezinde çalıştığı ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesi genç kraliyet üyesinin saati 6.83 sterline (yaklaşık 8 dolar) çalıştığını yazdı. Gazete, üniversiteye başlayan kadar Lady Louise Windsor’un yaklaşık asgari ücretle çalışmaya devam edeceğini aktardı.

“KRALİÇE’NİN TORUNUNU BURADA GÖRECEĞİMİ SANMAZDIM”

Lady Louise Windsor’un kasada çalıştığı, müşterileri karşıladığı, budama yaptığı ve çiçeklerin saksılarını değiştirdiğini aktaran gazete, genç kadının St. Andrews Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimi alacağını yazdı.

Surrey’deki Bagshot Park’taki 30 milyon sterlinlik malikanede yaşayan genç kadının yaptığı işi ve aldığı maaşı İngiliz kamuoyu takdirle karşıladı.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir tüketici, “Ekonomik krizin büyük olduğunu biliyordum fakat asla aklımın ucuna Kraliçe’nin torunlarından birini bir bahçecilik merkezinde göreceğimi düşünmezdim” ifadesini kullandı.

Kraliçe’nin torunuyla karşılaşan bir diğer vatandaş ise, “Lady Louise’i gördüğüme inanamıyorum. Emin olmak için iki kez baktım. Çok mütevazı ve tatlı bir genç kadındı” dedi.

Bir diğer müşteri ise İngiliz basınına, “Diğer çalışanlar da onu seviyor gibiydi. Her gün begonyanızı bir kraliyet üyesinden almıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Kraliyet ailesi üzerine yayınlar yapan Majesty Magazine ise, “Kraliçe’nin torununun kolları sıvayarak üniversiteye gitmeden önce her genç gibi yazın işe girmesi çok güzel değil mi” yorumunu yaptı.