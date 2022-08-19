Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda alırız

ANKARA (K24)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde medya kuruluşlarının muhabirleri ile bir araya geldi.

Muhabirlerin sorularına yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Koalisyon ancak seçimden sonra olabilir. Ama bugünden bizim yayınladığımız her bildiri aslında ittifakın bir anlamda ‘seçim beyannamesi’ gibi bir şey. Altı genel başkanın imzaladığı bildiriler seçim beyannamesi. Aynı zamanda bu ittifakın kendi içindeki tutarlılığını, vaatlerini gösteren, iktidara geldiği zaman neleri yapacağını kamuoyuna açıklayan belgeler bunlar” dedi.

CHP lideri, “Bunları alt alta yazıp topladığınızda gayet güzel, Türkiye için önü açık bir program, hükümet programı taslağı da ortaya çıkıyor” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Her görüşmenin böyle bir yararı var. Bir görüşmede diyelim ki ağırlıklı olarak ekonomiyi, bir başka görüşmede bürokrasiyi, bir başka görüşmede parlamentodaki yapılanmayı, bir başka görüşmede anayasada ve Meclis iç tüzüğünde yapılması gereken değişiklikleri almışsanız, hepsini bir araya getirdiğinizde bir mantık bütünlüğü, uygulama bütünlüğü ortaya çıkıyor. Altı lider bunu onayladığı zaman bu altı liderin programı haline dönüşmüş oluyor. Bu bize daha sonraki aşamalarda dil birliği de sağlamış olacak. Hepimiz aynı şeyi savunan liderler olacağız. Ben de aynı şeyi söyleyeceğim, Temel Bey de Meral Hanım da Davutoğlu da Babacan da Gültekin Bey de hepsini dillendirecek.”

“ÜLKENİN YENİDEN İNŞASI GEREKİYOR”

Öte yandan “Bütün vidaları gevşemiş bir devlet yapısını yeniden inşa etmek istiyoruz” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “Bir kurumsal inşadan söz ediyoruz. Yeni kurumların oluşturulmasını istiyoruz. Bizim birlikteliğimiz sıradan değil, onlar hâlâ bunun farkına varmış değil. Çarklarını bozdukları Türkiye’yi ne hale getirdiklerinin farkında bile değiller. Çünkü onlar başka şey düşünüyorlar. Halkı düşünmüyorlar. İktidar sahiplerinin şu an tek düşündükleri şey kendi gelecekleri ve paraları. Biz ülkeyi düşünüyoruz. Ülkenin yeniden inşası gerekiyor. Üniversiteleriyle, bağımsız kurumlarıyla, eğitim sistemiyle, dış politikasıyla bozulan ve bugüne kadar hep Türkiye aleyhine sonuç veren ve Türkiye’nin büyük zararlar gördüğü bir anlayışı tümüyle değiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla onlar bizi anlayamazlar. Anlamaları için düşünmeleri lazım” şeklinde konuştu.

“PARLAMENTO ARİTMETİĞİ LEHİMİZE SONUÇLANIR”

Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda da düşüncelerini paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Parlamento aritmetiği lehimize sonuçlanır. Tablo giderek kendisini gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti’nin önünde gidiyor. Önümüzdeki süreç içerisinde bu biraz daha hızlanarak devam edecek. Parlamentoda da Millet İttifakı olarak çoğunluğu alacağız. Amacımız, onu da altı lider bir arada belirleyeceğiz, belli bir zaman dilimi içerisinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi ayağa kaldırmak ve bozulan çarkları işler hale getirmek.”

Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığını birinci turda alırız” dedi.

ŞAM REJİMİYLE TEMAS

Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriye Dışişleri Bakanı’yla görüştüklerine dair açıklamasına değinen Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

“En başından beri Suriye politikasının yanlış olduğunu söyleyen benim. Komşularla ilişkilerin iyi tutulması gerektiğini söyleyen benim hatta Türkiye’de bir Uluslararası Suriye Konferansı düzenleyin diye hükümete çağrı yapıp bir mektup gönderen, 2012'de Erdoğan’a bir mektup gönderen benim. Olmadı. Arkasından biz bir Uluslararası Suriye Konferansı düzenledik. Pek çok ülke, ABD ve Rusya da dahil olmak üzere, geldiler. Onlar da konferansı izlediler. Şimdi yaptıkları hatanın farkına biraz geç de olsa ve maliyeti ağır da olsa vardılar.”

Kılıçdaroğlu, “Şimdi bir ilişki zemini yaratmaya çalışıyorlar. Önce bunu istihbarat görüşüyor. Yani biz bir istihbarat devleti değiliz. Demokratik biz devletiz. Bir ülke ile görüşme yapıyorsan görüşürsün, büyükelçiliklerin karşılıklı açılmasına bakılır, istihbarat örgütleri her zaman görüşür” ifadelerini kullandı.

“İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNE İTİRAZIMIZ YOK”

“IŞİD militanlarının oraya nasıl geldiği, nasıl finanse edildiğini, Suriye’nin iç işlerine nasıl müdahale edildiğini hepimiz üç aşağı beş yukarı biliyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, “O nedenle ilişkiler güzel, gelişsin hiçbir itirazımız yok. Suriyeli kardeşlerimiz de kendi ülkelerine dönsünler belli bir güven içerisinde ama siyaset kurulunun oturup bir iç hesaplaşması yapması lazım ve toplumdan özellikle devleti yönetenlerin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür dilemeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.