Motorine iki günde ikinci zam bekleniyor

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), yıl başından bu yana yüzde 14'te sabit bıraktığı faizi dün 100 baz puan indirerek yüzde 13'e çekti.

TCMB’nin faiz kararının ardından TL'deki değer kaybı hızlandı. Dolar/TL, 18,14 ile 20 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Euro/TL ise 18,48'i gördü.

Faiz indiriminin ardından dolar kurundaki artış ve Cenova petrol borsasındaki yükseliş nedeniyle, iki gün önce 76 kuruş zam gelen motorine bir zam daha geliyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Motorine çarşamba günü 76 kuruş zam gelmişti.

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi beklenmiyor.