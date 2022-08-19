Kuzey Kore: Güneyin önerisi çocukça

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Kuzey Kore, Güney Kore'nin “nükleer silahlardan vazgeçmesi karşılığında ekonomik yardım” önerisini reddetti.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong un'un kız kardeşi olan üst düzey yetkililerden Kim Yo Jong, Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol'un birçok defa yinelediği öneriyi “çocukça” diye niteledi.

Güney Kore'nin boş hayaller kurduğunu söyleyen Kim Yo Jong, “Ekonomik işbirliği karşılığında onurumuzu ve nükleer silahlarımızı vereceğimizi düşünmek, gerçekten çok basit ve çocukça” dedi ve Güney Kore liderinin “çenesini kapaması gerektiğini” belirtti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise bu açıklamayı “saygısızca” diye niteledi.

Nükleer bir güç olan Kuzey Kore, son dönemde art arda gerçekleştirdiği füze denemeleriyle bölgede tepkilerin yükselmesine yol açtı. Ülkede pandemi sürecinde yaşanan kapanmanın da etkisiyle ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor.